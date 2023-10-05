Гостями фестиваля «Усадьбы Москвы» стали 190 тысяч человек
Об этом сообщает НТВ.
«Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
В общей сложности в рамках фестиваля состоялось более 340 мероприятий, передаёт RuNews24.
За 12 лет в столице отреставрировали более 60 усадеб с парками.
Ранее сообщалось, что в Самарской области представили программу Всемирного фестиваля молодёжи.