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Гостями фестиваля «Усадьбы Москвы» стали 190 тысяч человек

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Первый фестиваль «Усадьбы Москвы», проходивший с 1 июля по 30 сентября, посетили около 190 тыс. человек. Программа предусматривала мастер-классы, спектакли, литературные чтения и лекции.
Гостями фестиваля «Усадьбы Москвы» стали 190 тысяч человек

Об этом сообщает НТВ.

«Самым популярным семейным форматом стали иммерсивные представления. Для зрителей подготовили десять сюжетов, в которых рассказывалось об известных исторических личностях, например о Петре I», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В общей сложности в рамках фестиваля состоялось более 340 мероприятий, передаёт RuNews24.

За 12 лет в столице отреставрировали более 60 усадеб с парками.

Ранее сообщалось, что в Самарской области представили программу Всемирного фестиваля молодёжи.

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