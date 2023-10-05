Агроэколог Гладилин объяснил феномен осеннего цветения растений в Подмосковье

Руководитель движения «СтопБорщевик» агроэколог Антон Гладилин прокомментировал нехарактерное для сезона цветение растений в Московской области в конце сентября — начале октября на фоне очень тёплой погоды.

Так, в регионе зацвели сирень, каштаны, яблони, ивы, люпины, земляника и ряд первоцветов.

Осеннее цветение связано со сбоями фенологических циклов, отметил эксперт в разговоре с изданием «Вести Подмосковья».

Фенология — наука, которая изучает цикличность явлений, закономерности развития растений и животных.

Сбои в прохождении циклов могут случиться из-за сочетания прохладной, а затем аномально тёплой погоды, нехарактерной для осени, отметил эксперт.

«Кстати, сбои также могут возникнуть после длительной летней засухи в ответ на дождливую осень. При жаре деревья приостанавливают развитие, а с приходом дождей просыпаются», — добавил Гладилин.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.