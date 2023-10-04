Число фитнес-клубов в городах-миллионниках выросло на 25% с 2019 года

Число фитнес-клубов в городах-миллионниках России выросло на 25% с августа 2019 года и достигло 5000.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование 2ГИС и GOGYM.

Среди пяти крупнейших по численности населения городов России самый заметный прирост наблюдался в Казани — на 79%.

Далее следуют Новосибирск и Санкт-Петербург, где прирост составил 37 и 28% соответственно.

В Москве количество фитнес-клубов с 2019 года выросло на 21%.

«Мы полагаем, что на такой рост могла повлиять и пандемия. Пережив локдаун, многие впервые начали тренироваться и сумели превратить фитнес в полезную привычку», — заявил менеджер GOGYM Алексей Юр.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, вице-президент Национального фитнес-сообщества, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера Елена Рябинкова рассказала, что во время тренировок лучше всего пить негазированную воду.