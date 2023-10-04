В Челябинской области 5 октября потеплеет до +21 °С

В Челябинской области в четверг, 5 октября, ожидается потепление.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В регионе 5 октября ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 °С, днём поднимется до +16...+21 °С», — говорится в прогнозе.

Порывы ветра местами могут достигать 13 м/с, в горах 15—16 м/с.

«С 6 по 7 октября будут идти дожди. Диапазон ночных температур останется прежним. День будет прохладнее — +12...+17 °С», — добавили синоптики.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.