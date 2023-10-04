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Специалист Метелин: агрессивным животным требуется помощь зоопсихолога

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Зоопсихолог сервиса «Лапка» Константин Метелин рассказал о своей профессии. По его словам, это специалисты, которые разбирают поведение животных и знают, почему питомцы проявляют себя тем или иным образом.
Специалист Метелин: агрессивным животным требуется помощь зоопсихолога
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В беседе с газетой «Известия» эксперт заявил, что к зоопсихологу могут обратиться из-за агрессивного поведения животного, к примеру, если питомец рычит и лает на хозяина, нападает на других животных в доме или на улице.

«Навязчивое поведение, вой или лай в отсутствие людей также являются значимой причиной для обращения к специалисту. Иногда у питомцев проявляется и избыточная пугливость, которая выражается в чрезмерной реакции на стрессовые ситуации или на бытовые действия и звуки», — сказал Метелин.

Со своей стороны, главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва в беседе с РИАМО заявила, что обычно одежда для животных носит косметический характер, но в некоторых случаях она необходима.

«Исключения составляют те моменты, когда, допустим, на голых мексиканских или китайских собак, естественно, надевают летом специальные маечки, потому что они так же подвержены солнечным ожогам, как и люди», — пояснила эксперт.

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