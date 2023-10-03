Шесть проектов из Тюменской области получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Общая сумма поддержки для тюменских проектов составит более 4,7 млн рублей.
В частности, центр социальных проектов и программ «Радуга талантов» организует семейную творческую мастерскую «Мы вместе», а детская художественная школа Ишима реализует практикум «По следам летописи мужества».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи.