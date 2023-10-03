Шесть проектов из Тюменской области получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Шесть проектов из Тюменской области получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Всего специалисты отобрали 303 проекта.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Общая сумма поддержки для тюменских проектов составит более 4,7 млн рублей.

В частности, центр социальных проектов и программ «Радуга талантов» организует семейную творческую мастерскую «Мы вместе», а детская художественная школа Ишима реализует практикум «По следам летописи мужества».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 55 молодых предпринимателей удостоились грантовой помощи.