В Крыму направили 40 млн рублей на расчистку реки Салгир
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Главное управление по реализации национальных проектов.
В прибрежной зоне убрали стихийные кустарники и деревья, что предотвратит зарастание реки и поможет ей восстанавливаться.
«Улучшатся гидрологические свойства реки, увеличится пропускная способность, водоток и водообмен, не будет застойных явлений, которые негативно сказываются на экосистеме водоёма», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Татарстане восстановили леса на площади 3615 га по нацпроекту «Экология».