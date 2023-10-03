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В Крыму направили 40 млн рублей на расчистку реки Салгир

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На расчистку реки Салгир в Симферопольском районе Крыма направили 39,6 млн рублей.
В Крыму направили 40 млн рублей на расчистку реки Салгир
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Главное управление по реализации национальных проектов.

В прибрежной зоне убрали стихийные кустарники и деревья, что предотвратит зарастание реки и поможет ей восстанавливаться.

«Улучшатся гидрологические свойства реки, увеличится пропускная способность, водоток и водообмен, не будет застойных явлений, которые негативно сказываются на экосистеме водоёма», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане восстановили леса на площади 3615 га по нацпроекту «Экология».

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