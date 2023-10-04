Во Владивостоке рассказали о принципах модернизации библиотечной системы
- РИА Новости
Преобразования в библиотеках начались в 2013 году, сообщил он в беседе с zr.media.
«В этом году правительство Приморского края включило нас в программу модернизации учреждений культуры края, нам была выделена субсидия — более 40 млн рублей на модернизацию библиотечной системы», — сообщил Филиппов.
По его словам, было принято решение модернизировать восемь библиотек, из них не отремонтированными остаются только три библиотеки, хотя по ним уже готова проектно-сметная документация.
Директор ВЦБС подчеркнул, что меняется подход к работе, становится больше места для встреч и общения, поскольку библиотека может сочетать в себе функции разных учреждений культуры.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство «Паркинг Галерея».