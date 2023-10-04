Во Владивостоке рассказали о принципах модернизации библиотечной системы

Директор Владивостокской централизованной библиотечной системы (ВЦБС) Игорь Филиппов рассказал, что в последние годы городские и краевые власти уделяют большое внимание модернизации системы библиотечных пространств в регионе.

Преобразования в библиотеках начались в 2013 году, сообщил он в беседе с zr.media.

«В этом году правительство Приморского края включило нас в программу модернизации учреждений культуры края, нам была выделена субсидия — более 40 млн рублей на модернизацию библиотечной системы», — сообщил Филиппов.

По его словам, было принято решение модернизировать восемь библиотек, из них не отремонтированными остаются только три библиотеки, хотя по ним уже готова проектно-сметная документация.

Директор ВЦБС подчеркнул, что меняется подход к работе, становится больше места для встреч и общения, поскольку библиотека может сочетать в себе функции разных учреждений культуры.

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