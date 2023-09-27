Большой этнографический диктант пройдёт в Удмуртии
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства национальной политики.
«Большой этнографический диктант — это проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности», — отмечается в сообщении.
Тест состоит из 30 вопросов, ответить на которые нужно в течение 45 минут.
Ранее сообщалось, что в Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант.