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Большой этнографический диктант пройдёт в Удмуртии

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Большой этнографический диктант будет проходить в Удмуртии 3—8 ноября.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства национальной политики.

«Большой этнографический диктант — это проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности», — отмечается в сообщении.

Тест состоит из 30 вопросов, ответить на которые нужно в течение 45 минут.

Ранее сообщалось, что в Ижевске впервые состоялся Оружейный диктант.

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