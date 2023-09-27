Гастроэнтеролог Неронов рассказал о пользе огурцов и помидоров

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что огурцы полезны для здоровья, так как содержат много воды и клетчатки.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что в огурцах также есть калий, натрий, кальций, магний и витамин С.

Как считает Неронов, для здорового человека употребление свежих помидоров в умеренном количестве полезно и желательно. Они богаты витаминами А и С, а также антиоксидантами.

Кроме того, эксперт рассказал о полезных свойствах картофеля, который содержит много крахмала и клетчатки, и репчатого лука, в котором есть антиоксиданты и флавоноиды.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.