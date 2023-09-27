Герман-младший прокомментировал включение фильма «Воздух» в программу Токийского фестиваля

Режиссёр Алексей Герман — младший заявил, что включение фильма «Воздух» в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля говорит о невозможности отмены русской культуры.

«Это хорошо, что из такого огромного количества фильмов мы попали в список 15 кинолент. Здорово и очень почётно, что председателем жюри будет Вим Вендерс, как один из последних великих режиссёров мирового кино. Важно, что наше кино продолжает существовать в мире, несмотря на все сложности, порой мягкие запреты, которые существуют, во всяком случае, в Европе», — сказал Герман-младший в беседе с НСН.

По его словам, культура — это всегда разговор, диалог между цивилизациями, какое-то узнавание друг друга.

Как отметил режиссёр, фильм «Воздух» хотели сделать максимально правдивым, подробным и эмоциональным.

«Мы старались сделать фильм, чтобы зритель, когда его смотрит, сопереживал его героям и соощущал. Для нас это было самым важным», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Токийский международный кинофестиваль будет проходить с 23 октября по 1 ноября.