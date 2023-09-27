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На площадках «Московских сезонов» побывали 12,3 млн человек с начала года

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Площадки «Московских сезонов» приняли 12,3 млн посетителей с начала 2023 года, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Одна из визитных карточек нашего города — фестивали под брендом «Московские сезоны», которые знают не только в России, но и в мире. Мы проводим их на пешеходных улицах и площадях уже больше 10 лет — с конца 2012 года. Для каждого готовим свою уникальную культурно-образовательную программу», — сказала Сергунина.

По её словам, летом 2023 года в столице представили новый иммерсивный фестиваль «Усадьбы Москвы». Также у жителей и гостей города популярен формат экскурсий.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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