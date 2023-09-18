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Столичных фотографов пригласили к участию в выставке «Объективно о Москве»

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Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин анонсировал фотовыставку под названием «Объективно о Москве» и пригласил столичных фотографов принять участие. Заявки будут принимать до 31 декабря.

Об этом сообщает телеканал «360».

К участию принимаются работы, сделанные после 1 января 2022 года с помощью любого устройства: цифровой камеры, смартфона, плёночного фотоаппарата.

«Для формирования фотоэкспозиции, которая откроется в начале следующего года в ГБУ «Мосстройинформ», компетентное жюри выберет лучшие снимки», — отметил Лёвкин.

По его словам, на сегодняшний день прислано уже более тысячи работ.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

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