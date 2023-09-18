В Москве отреставрировали 97 монет конца XIX — начала XX века
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что 59 монет серебряные, остальные — медные.
Деньги были найдены во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице. По предположению экспертов, монеты спрятали в одной из квартир кирпичного дома, который находился до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Деньги попали в землю после того, как дом снесли.
Ранее сообщалось, что Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.