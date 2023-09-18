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В Москве отреставрировали 97 монет конца XIX — начала XX века

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В Москве археологи отреставрировали 97 монет суммой 35 рублей 50,5 копейки конца XIX — начала XX века.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. 

Отмечается, что 59 монет серебряные, остальные — медные.

Деньги были найдены во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице. По предположению экспертов, монеты спрятали в одной из квартир кирпичного дома, который находился до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Деньги попали в землю после того, как дом снесли.

Ранее сообщалось, что Феодосийский музей древностей получил три новых экспоната с раскопок винодельни на горе Тепе-Оба. Артефакты передала экспедиция Эрмитажа.

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