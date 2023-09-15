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Диетолог Соломатина призвала не злоупотреблять шоколадными батончиками

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что натуральный чёрный шоколад в небольших количествах может быть полезен, но это не касается так называемых шоколадных батончиков, где основу составляют не какао-бобы.
Диетолог Соломатина призвала не злоупотреблять шоколадными батончиками
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«То количество сахара, которое есть в этих батончиках, перекрывает всю возможную пользу. Это такой источник энергии. Когда не хватает энергии в экстремальных условиях, в горах например, для того чтобы дотянуть до полноценного обеда, можно. Но это экстремальный случай», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, шоколадный батончик может привести к «раскачке инсулиновых качелей» и стать «шагом к диабету».

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова в интервью «Радио 1» выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.

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