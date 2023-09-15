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Между Ямалом и Китаем подписано соглашение по совместному исследованию птиц

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Между правительством ЯНАО и Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая подписано соглашение по совместному исследованию перелётных птиц.
Между Ямалом и Китаем подписано соглашение по совместному исследованию птиц
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Так, учёные двух стран смогут изучить мигрирующих из России в КНР и Юго-Восточную Азию птиц. Для этого организуют российско-китайские полевые школы для студентов и преподавателей.

«Мы совместно с ямальскими учёными подготовим рекомендации по созданию сети резерватов редких и ключевых видов птиц вдоль пролётных путей в Центральной и Восточной Азии для создания условий сохранения и увеличения биоразнообразия, а также осуществления мониторинга качества экосистем речных бассейнов Китая и России», — отметила профессор Академии наук Китая Као Лэй.

Ранее в пресс-службе межрегиональной ассоциации «Ирбис» сообщили, что 18 сентября начнётся международная экспедиция по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, в национальном парке «Сайлюгемский».

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