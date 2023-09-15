Нутрициолог Коробейникова: здоровый рацион поможет снизить тягу к сладкому

Нутрициолог Жанна Коробейникова выразила мнение, что тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке различных нутриентов.

«Тяга к сладкому может говорить о дефиците витамина С. Также, если вы мало спите, находитесь в стрессе, вам может не хватать магния и гормона счастья — триптофана, поэтому мозг будет пытаться успокоиться сладким», — сказала нутрициолог в интервью «Радио 1».

Чтобы отказаться от сладкого, эксперт посоветовала наладить сбалансированное питание: включить в рацион сложные углеводы, белки, полезные жиры, много зелени и овощей.

По словам Коробейниковой, при таком рационе организм скоро привыкнет получать всё необходимое из здоровой пищи, таким образом, тягу к сладкому можно преодолеть.

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