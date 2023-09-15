Специалист Павлова посоветовала заранее готовиться к перелёту с питомцем
- Gettyimages.ru
«Перед путешествием обязательно посетите ветеринара. Кроме проверки здоровья питомца, ветеринар подскажет, какие документы и прививки нужно сделать для путешествий. Список требований может отличаться в зависимости от направления», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, также важно уточнить политику авиакомпании относительно перевозки животных.
Как отметила Павлова, перевозку животных оформляют как отдельную услугу в дополнение к авиабилету владельца.
«Для полёта в багажном отделении это обычно жёсткий контейнер с закрывающейся на замок дверкой. В салон удобнее брать мягкую сумку — она проще помещается под впереди стоящее кресло — но не все авиакомпании допускают на борт такие переноски», — пояснила эксперт.
Она также рекомендовала не кормить питомца за пару часов до полёта.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.