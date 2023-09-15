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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение с 16 сентября

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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение с 16 сентября из-за дождей.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

«Днём и до конца суток 16 сентября, далее в течение суток 17 сентября 2023 года местами на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20—23 м/с», — отметили в ведомстве.

Также стало известно, что в Тюменской области ночью ожидаются заморозки до -3 °С, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

При этом днём 16 и 17 сентября температура воздуха в Тюмени и местами в регионе составит +22 °С.

Ранее руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные, 16 и 17 сентября, в Москве ожидается облачная и малооблачная погода без осадков с дневной температурой в пределах +16…+18 °С.

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