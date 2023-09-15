В ЯНАО пройдёт конкурс на сценарий к фильму о первопроходцах

В ЯНАО пройдёт конкурс «Первые» на сценарий к фильму о первопроходцах ямальских недр к 50-летию Нового Уренгоя.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Артюхова.

«Невероятная история силы человеческого духа и событий, которые предопределили роль России в мировой энергетике, достойна интересного художественного кино», — отметил глава региона в соцсетях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что до 1 декабря открыт приём творческих работ на ежегодный XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе» к 1000-летию Суздаля.