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В Москве 21 сентября начнётся цикл онлайн-лекций об искусстве

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице 21 сентября начнётся цикл онлайн-лекций об искусстве.
В Москве 21 сентября начнётся цикл онлайн-лекций об искусстве
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует сайт kp.ru.

По словам Сергуниной, более 115 тематических занятий прошло, до конца года проведут ещё 13.

Так, лекция, открывающая цикл, будет посвящена первым шагам в профессии, необходимым начинающему артисту.

Кроме того, на лекциях 26 и 27 сентября расскажут, как освоить балалайку, а в октябре — на домре, гуслях и фортепиано.

Ранее глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева, по сообщению НСН, заявила, что в столичном парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума прошла лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».

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