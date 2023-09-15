В Тюмени бронзовую фигуру кота установят в сквере пожарных и спасателей
Об этом сообщает URA.RU.
Открытие сквера пожарных и спасателей состоится в Тюмени в следующем году.
«Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семёна», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.