В Тюмени бронзовую фигуру кота установят в сквере пожарных и спасателей

В пресс-службе МЧС Тюменской области сообщили, что в Тюмени увековечат память известного кота-пожарного Семёна. Его бронзовая фигура будет установлена в сквере пожарных и спасателей.

Об этом сообщает URA.RU.

Открытие сквера пожарных и спасателей состоится в Тюмени в следующем году.

«Там появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии сотрудников МЧС России. Среди них разместится отлитая из бронзы фигурка известного кота-пожарного Семёна», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.