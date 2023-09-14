Россияне назвали крепкое здоровье и семью залогом счастья
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам 30% респондентов, главное для них — семья и дети.
Как утверждают 13% опрошенных, хорошее финансовое положение способно сделать человека счастливым.
Среди других ответов — поездки в отпуск, хорошая работа, питомцы, друзья.
Опрос проходил на страницах издания в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 10,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что россияне назвали страны, которые, на их взгляд, являются самыми безопасными с точки зрения путешествий с домашними животными. В их число вошли Испания, Великобритания и Германия.