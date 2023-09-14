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Россияне назвали крепкое здоровье и семью залогом счастья

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Согласно новому исследованию, 43% россиян считают, что счастливыми их делает крепкое здоровье — своё и близких.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам 30% респондентов, главное для них — семья и дети.

Как утверждают 13% опрошенных, хорошее финансовое положение способно сделать человека счастливым.

Среди других ответов — поездки в отпуск, хорошая работа, питомцы, друзья.

Опрос проходил на страницах издания в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 10,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что россияне назвали страны, которые, на их взгляд, являются самыми безопасными с точки зрения путешествий с домашними животными. В их число вошли Испания, Великобритания и Германия.

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