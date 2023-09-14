Кунсткамеру в Петербурге можно посетить бесплатно 16 сентября в честь Дня Васильевского острова

В субботу, 16 сентября, в Санкт-Петербурге отметят День Васильевского острова. Некоторые музеи района в этот день можно будет посетить бесплатно.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В частности, с 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения будет доступна Кунсткамера.

«День основания Васильевской части Петербурга — 27 октября 1737 года. По традиции День района начинают праздновать в сентябре, пока ещё есть возможность провести праздники в комфортных погодных условиях. В этом году день рождения Васильевского острова отмечаем 15 и 16 сентября», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для дошкольников и школьников начался в Москве.