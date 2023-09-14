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Синоптик Зеленцова спрогнозировала два бабьих лета в Удмуртии

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Руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова заявила, что в этом году в регионе может быть два бабьих лета.
Синоптик Зеленцова спрогнозировала два бабьих лета в Удмуртии
  • РИА Новости

«На этой неделе Удмуртия продолжит находиться в системе обширного антициклона, сохранится малооблачная безветренная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, а в дневные часы воздух прогреется до +19…+24 °С», — цитирует Зеленцову udm-info.ru.

По словам эксперта, такие показатели выше климатической нормы на 2—4 °С.

Наступления второго бабьего лета, по предварительному прогнозу, можно ожидать с 20 сентября.

«Не исключено, что во второй половине следующей недели температурный фон вновь повысится до +19…+24 °С. Но этот прогноз ещё будет уточняться», — сказала Зеленцова.

Также стало известно, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение, передаёт inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. Оно действует с 15 по 20 сентября в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью лесов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в столицу после краткосрочного похолодания придёт вторая волна бабьего лета.

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