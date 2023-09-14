Диетолог Мансурова: калорийность рациона в холодное время года нужно повышать

Врач-диетолог Ирина Мансурова заявила, что в холодное время года организм стремится сохранить тепло и поддержать оптимальную температуру тела.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что калорийность рациона нужно увеличивать постепенно и правильными продуктами, тогда набора массы не будет.

По словам Мансуровой, есть нужно в течение 15 минут порцию не более 250 мл. Также желательно отказаться от быстрых углеводов и жиров.

«Есть простой и научно доказанный способ повысить уровень гормонов удовольствия — 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Она может дать тот же эффект, что съеденное пирожное, но не приведёт к набору лишних килограммов», — подчеркнула эксперт.

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