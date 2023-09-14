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Опалиховский лесопарк в Красногорске выставили на конкурс по благоустройству

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Опалиховский лесопарк в Красногорске выставили на конкурс по благоустройству на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Опалиховский лесопарк в Красногорске выставили на конкурс по благоустройству
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Стоимость контракта составляет 802 245 млн рублей.

Так, на территории лесопарка общей площадью 111 га планируют построить большой спортивный кластер с лыжероллерной трассой, теннисным кортом и площадкой для воркаута.

Также территория будет очищена от валежника, сухостоя и поражённых болезнями деревьев.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.

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