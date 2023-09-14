Опалиховский лесопарк в Красногорске выставили на конкурс по благоустройству
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Стоимость контракта составляет 802 245 млн рублей.
Так, на территории лесопарка общей площадью 111 га планируют построить большой спортивный кластер с лыжероллерной трассой, теннисным кортом и площадкой для воркаута.
Также территория будет очищена от валежника, сухостоя и поражённых болезнями деревьев.
Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.