Опалиховский лесопарк в Красногорске выставили на конкурс по благоустройству на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Стоимость контракта составляет 802 245 млн рублей.

Так, на территории лесопарка общей площадью 111 га планируют построить большой спортивный кластер с лыжероллерной трассой, теннисным кортом и площадкой для воркаута.

Также территория будет очищена от валежника, сухостоя и поражённых болезнями деревьев.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года после благоустройства откроют шесть лесопарков.