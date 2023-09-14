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«Арт-фестиваль на Волге» впервые проходит в Волгограде

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В Волгограде впервые проходит «Арт-фестиваль на Волге», который продлится четыре дня.
«Арт-фестиваль на Волге» впервые проходит в Волгограде
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Так, фестиваль открыли проектом «Правнуки Победы».

«Мы все стоим на плечах атлантов, и не было бы ни современной музыки, ни современных коллективов, если бы несколько поколений людей не жертвовали собой, своей жизнью и своим временем ради того, чтобы мы получили эту возможность — здесь собраться и устроить какое-то мероприятие», — отметила представитель региональной организации «Сталинград-Армия-Дон».

Завершится фестиваль гала-концертом «Память поколений».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится II Фестиваль графики, в рамках которого планируется провести выставки, экскурсии, лекции, а также концерты.

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