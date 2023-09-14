«Арт-фестиваль на Волге» впервые проходит в Волгограде
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Так, фестиваль открыли проектом «Правнуки Победы».
«Мы все стоим на плечах атлантов, и не было бы ни современной музыки, ни современных коллективов, если бы несколько поколений людей не жертвовали собой, своей жизнью и своим временем ради того, чтобы мы получили эту возможность — здесь собраться и устроить какое-то мероприятие», — отметила представитель региональной организации «Сталинград-Армия-Дон».
Завершится фестиваль гала-концертом «Память поколений».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоится II Фестиваль графики, в рамках которого планируется провести выставки, экскурсии, лекции, а также концерты.