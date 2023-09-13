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Светлана Немоляева назвала фильмы Эльдара Рязанова самыми любимыми из своих работ

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Актриса Светлана Немоляева рассказала, какие фильмы с её участием являются самыми любимыми.

«Я люблю рязановские фильмы. Они сделали мою судьбу и творчески были очень интересными. И встреча с самим Рязановым была счастьем. Он очень талантливый человек, это стимулирует всех, кто его окружает. Все смотрят на лидера. И он хорошо чувствовал актёров», — заявила Немоляева в беседе с «Российской газетой».

По её словам, Эльдар Рязанов писал сценарий, зная, какой артист будет играть, учитывая индивидуальность.

Как считает Немоляева, это бесценное качество.

Актриса снималась в таких лентах, как «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово».

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