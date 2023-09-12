Терапевт Жито усомнился в серьёзных противовирусных свойствах чеснока

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито заявил, что чеснок имеет некоторые способности к обеззараживанию, но не обладает специфической противовирусной защитой.

В беседе с Life.ru эксперт пояснил, что невозможно в достаточном количестве обеспечить с помощью чеснока необходимую концентрацию бактерицидных веществ.

«Лучше выбрать всё-таки вакцинацию. Она показана большому количеству лиц, в частности пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с циррозом печени, с заболеваниями почек, бронхиальной астмой и некоторыми другими», — сказал Жито.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.