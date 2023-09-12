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Диетолог Соломатина рассказала о последствиях недостаточного употребления воды

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, какие могут быть последствия недостаточного употребления воды.
Диетолог Соломатина рассказала о последствиях недостаточного употребления воды
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«Должна быть определённая вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть и сердцу приходится работать с удвоенной силой», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, вода нужна для выработки желудочного сока, ферментов.

Как отметила Соломатина, если человек постоянно пьёт мало воды, то могут пострадать почки.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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