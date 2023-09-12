Диетолог Соломатина рассказала о последствиях недостаточного употребления воды

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, какие могут быть последствия недостаточного употребления воды.

«Должна быть определённая вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть и сердцу приходится работать с удвоенной силой», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, вода нужна для выработки желудочного сока, ферментов.

Как отметила Соломатина, если человек постоянно пьёт мало воды, то могут пострадать почки.

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