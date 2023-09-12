Профессор Краснов посоветовал питаться только в проверенных местах
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«Стоит помнить, что чем меньше термообработка у продукта, тем больше риск отравления», — сказал эксперт в беседе с RuNews24.
По его словам, понять, что, например, шаурма испорчена, практически невозможно.
При ухудшении самочувствия рекомендуется сразу обратиться к медикам и не заниматься самолечением.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.