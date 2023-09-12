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Профессор Краснов посоветовал питаться только в проверенных местах

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Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов заявил, что питаться нужно только в проверенных местах, но и это не даёт стопроцентной гарантии того, что еда безопасна.
Профессор Краснов посоветовал питаться только в проверенных местах
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«Стоит помнить, что чем меньше термообработка у продукта, тем больше риск отравления», — сказал эксперт в беседе с RuNews24.

По его словам, понять, что, например, шаурма испорчена, практически невозможно.

При ухудшении самочувствия рекомендуется сразу обратиться к медикам и не заниматься самолечением.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о последствиях нарушения норм при приготовлении шаурмы.

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