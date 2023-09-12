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В Рязани открыли обновлённую школу искусств

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В Рязани прошло открытие обновлённой школы искусств. В ней предусмотрены акустические залы для хорового пения, студии для занятий и современные музыкальные инструменты.
В Рязани открыли обновлённую школу искусств
  • Gettyimages.ru
  • © suteishi

Об этом сообщает ОТР.

В общей сложности отремонтировано 27 кабинетов.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Культура».

Также стало известно, что в посёлке Красносельское Ленинградской области появился современный стадион. Он открыт и для школьных уроков физкультуры, и для обычных любителей спорта, передаёт «Выборг ТВ».

На территории есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажёры для сдачи нормативов ГТО.

Ремонт проведён в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово ввели в эксплуатацию новую школу общей площадью 11,1 тыс. кв. м на 625 учащихся.

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