В Рязани открыли обновлённую школу искусств
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Об этом сообщает ОТР.
В общей сложности отремонтировано 27 кабинетов.
Работы проходили в рамках нацпроекта «Культура».
Также стало известно, что в посёлке Красносельское Ленинградской области появился современный стадион. Он открыт и для школьных уроков физкультуры, и для обычных любителей спорта, передаёт «Выборг ТВ».
На территории есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажёры для сдачи нормативов ГТО.
Ремонт проведён в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово ввели в эксплуатацию новую школу общей площадью 11,1 тыс. кв. м на 625 учащихся.