В Москве отреставрировали более 2000 памятников архитектуры с 2011 года

В Москве отреставрировали свыше 2 тыс. объектов культурного наследия с 2011 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Число памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 177, то есть в 7,4 раза.

В настоящее время в столице продолжаются реставрационные работы почти на 600 объектах культурного наследия, около 200 из них должны быть завершены в 2023 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.