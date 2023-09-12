В Москве отреставрировали более 2000 памятников архитектуры с 2011 года
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Число памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 177, то есть в 7,4 раза.
В настоящее время в столице продолжаются реставрационные работы почти на 600 объектах культурного наследия, около 200 из них должны быть завершены в 2023 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.