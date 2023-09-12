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В Москве отреставрировали более 2000 памятников архитектуры с 2011 года

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В Москве отреставрировали свыше 2 тыс. объектов культурного наследия с 2011 года.
В Москве отреставрировали более 2000 памятников архитектуры с 2011 года

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Число памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии сократилось с 1325 до 177, то есть в 7,4 раза.

В настоящее время в столице продолжаются реставрационные работы почти на 600 объектах культурного наследия, около 200 из них должны быть завершены в 2023 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.

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