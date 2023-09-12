Диетолог Стародубцева рассказала о причинах появления лишнего веса

Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit и блогер Лилия Стародубцева рассказала о причинах появления лишнего веса.

В беседе с РИАМО Стародубцева объяснила, что лишний вес человек набирает из-за сбоя в организме. Это приводит к дальнейшему гормональному дисбалансу, эндокринным нарушениям, а также к увеличению патогенной флоры в желудочно-кишечном тракте.

Из-за данных сбоев у человека с лишним весом усваивается малое количество полезных веществ.

«Важно также понять, что жир является практически эндокринным органом. Эта ткань вырабатывает ряд гормонов, в том числе эстроген», — объяснила нутрициолог.

По её словам, избыток гормонов ведёт к целлюлиту, гормональным сбоям и дальнейшему набору лишнего веса.

Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения.