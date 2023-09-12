За полгода музеи Москвы посетили шесть миллионов человек

За первые шесть месяцев 2023 года музеи Москвы посетили 6 млн человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Самыми популярными музеями стали «Коломенское», «Царицыно» и «Кусково», а также Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

При этом за десять лет посещаемость столичных музеев выросла в два раза. В 2012 году в них побывали 8,7 млн человек, в 2022 году — 16,7 млн.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года посетители воспользовались онлайн-путеводителем «Узнай Москву» более 300 тыс. раз — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го.