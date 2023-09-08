Узнать больше

В Москве открылся фестиваль современного уличного искусства

Короткая ссылка
В Москве в пятый раз проходит фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города».
В Москве открылся фестиваль современного уличного искусства

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Вниманию москвичей и гостей столицы представят более десяти арт-объектов ведущих российских художников на фоне городского ландшафта. Уникальные экспонаты будут размещены как в центре Москвы, так и в отдалённых районах.

Куратор проекта Анна Малик-Короленкова отметила, что художники помогают преображать уже привычные общественные пространства.

«В этом году большое внимание уделяется творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей», — прокомментировала она.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить