В Москве открылся фестиваль современного уличного искусства

В Москве в пятый раз проходит фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Вниманию москвичей и гостей столицы представят более десяти арт-объектов ведущих российских художников на фоне городского ландшафта. Уникальные экспонаты будут размещены как в центре Москвы, так и в отдалённых районах.

Куратор проекта Анна Малик-Короленкова отметила, что художники помогают преображать уже привычные общественные пространства.

«В этом году большое внимание уделяется творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей», — прокомментировала она.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».