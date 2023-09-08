В Москве открылся фестиваль современного уличного искусства
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Вниманию москвичей и гостей столицы представят более десяти арт-объектов ведущих российских художников на фоне городского ландшафта. Уникальные экспонаты будут размещены как в центре Москвы, так и в отдалённых районах.
Куратор проекта Анна Малик-Короленкова отметила, что художники помогают преображать уже привычные общественные пространства.
«В этом году большое внимание уделяется творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей», — прокомментировала она.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».