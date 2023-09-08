Сервисом «Поиск по архивам» воспользовались около 2 млн человек за полгода

Сервисом «Поиск по архивам», который запустил Главархив Москвы совместно с «Яндексом», воспользовались около 2 млн человек за первые полгода работы, а количество просмотров достигло примерно 30 млн.

Об этом пишет НСН.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на сегодняшний день пользователям доступно более 7,3 млн страниц.

По её словам, самые популярные запросы связаны с поиском предков и семейной историей. Сервис распознаёт текст рукописных документов с помощью нейросети.

В настоящее время в свободном доступе — страницы из фондов столичного Главархива, а также архивов Московской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской областей и Мордовии.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии по случаю Дня знаний, 1 сентября.