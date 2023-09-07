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В День города в Туле состоится шествие большого оркестра из Херсонской области

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В День города Тулы 8 и 9 сентября состоится шествие с участием большого оркестра из Херсонской области и других регионов в рамках фестиваля Фанфары Тульского кремля.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Также ко Дню города состоится открытие выставки работ под названием «Я совсем не европеец» художницы Натальи Гончаровой в Тульском музее искусств.

Кроме того, пройдёт фестиваль «Тула оружейная» в Музее оружия.

На семи площадках будет организована развлекательная и музыкальная программа.

Ранее сообщалось, что в честь 887-летия Тулы 9 сентября состоятся праздничные мероприятия, в частности фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика», а также выступление JAZZPORT из Москвы.

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