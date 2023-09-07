В День города в Туле состоится шествие большого оркестра из Херсонской области
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Также ко Дню города состоится открытие выставки работ под названием «Я совсем не европеец» художницы Натальи Гончаровой в Тульском музее искусств.
Кроме того, пройдёт фестиваль «Тула оружейная» в Музее оружия.
На семи площадках будет организована развлекательная и музыкальная программа.
Ранее сообщалось, что в честь 887-летия Тулы 9 сентября состоятся праздничные мероприятия, в частности фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика», а также выступление JAZZPORT из Москвы.