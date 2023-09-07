Врач Акименко рекомендовала рыжеволосым людям использовать крем с высоким SPF

Врач-генетик, аналитик биомедицинского холдинга «Атлас» Антонина Акименко заявила, что у рыжеволосых людей редко наблюдается дефицит витамина D.

«Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D», — пояснила Акименко в беседе с «Газетой.Ru».

При этом врач рекомендовала рыжеволосым людям с осторожностью находиться на солнце, а также использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, так как такие люди более подвержены риску солнечных ожогов и рака кожи.

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