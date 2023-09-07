Кинолог Голубев рассказал о пользе курсов для начинающих собаководов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о пользе курсов для начинающих собаководов.

В беседе с газетой «Известия» кинолог объяснил, что каждый начинающий собаковод должен как минимум знать основы дрессировки, элементарную зоопсихологию, а также правила ухода за питомцем. Эти знания можно получить на курсах для собаководов.

«Когда будущий хозяин реально готов к собаке, курсы начинающего собаковода помогут в его начинаниях, а не напугают. Они дадут тот необходимый минимум, без которого сложно начинать общаться с питомцем», — пояснил кинолог.

По словам Голубева, благодаря этим минимальным знаниям хозяину удастся избежать многих проблем с животным в будущем.

Кроме того, специалист отметил, что обязанность хозяина заключается в том, чтобы обеспечить комфорт и безопасность как собаке, так и окружающим людям.

Ранее Голубев дал рекомендации по купанию собак. Он отметил, что универсальной формулы нет.