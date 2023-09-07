Мотосезон в Москве завершится 23 сентября

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что 23 сентября в Москве завершится мотосезон.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ликсутов отметил, что байкеры проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Перед мотопарадом будет организована развлекательная и спортивная программа.

«Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона — яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению Сергея Собянина», — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».