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Мотосезон в Москве завершится 23 сентября

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что 23 сентября в Москве завершится мотосезон.
Мотосезон в Москве завершится 23 сентября
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ликсутов отметил, что байкеры проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

Перед мотопарадом будет организована развлекательная и спортивная программа.

«Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона — яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению Сергея Собянина», — добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».

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