Мотосезон в Москве завершится 23 сентября
- globallookpress.com
- © Ilya Galakhov
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Ликсутов отметил, что байкеры проедут колонной от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.
Перед мотопарадом будет организована развлекательная и спортивная программа.
«Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона — яркое событие в жизни нашего города. Мы развиваем транспортную сеть и снижаем аварийность на дорогах по поручению Сергея Собянина», — добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 9 сентября состоится выставка «Транспорт будущего».