Нутрициолог Шаповалова рассказала о полезных свойствах тыквы

Нутрициолог, член АСОФМ Екатерина Шаповалова заявила, что тыква содержит калий, фосфор, кальций, магний, натрий, железо, цинк, витамины С, Е, РР, В2, В6, В1. Ценными она назвала и семена тыквы.

«Также в тыкве в среднем в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови, а это положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, в мякоти и семенах содержится большое количество витамина Е, известного как токоферол, который способствует улучшению снабжения организма кислородом.

Шаповалова также посоветовала при выборе тыквы ориентироваться на рецептурные требования.

«Для блюд с варёной, тушёной или жареной мякотью лучше выбирать твердокорые сорта, для запекания мякоти — мускатные и крупноплодные, для салатов в сыром виде — сероплодные сладкие сорта», — пояснила она.

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