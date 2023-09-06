Нутрициолог Шаповалова рассказала о полезных свойствах тыквы
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«Также в тыкве в среднем в четыре-пять раз больше бета-каротина, чем в моркови, а это положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.
По её словам, в мякоти и семенах содержится большое количество витамина Е, известного как токоферол, который способствует улучшению снабжения организма кислородом.
Шаповалова также посоветовала при выборе тыквы ориентироваться на рецептурные требования.
«Для блюд с варёной, тушёной или жареной мякотью лучше выбирать твердокорые сорта, для запекания мякоти — мускатные и крупноплодные, для салатов в сыром виде — сероплодные сладкие сорта», — пояснила она.
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