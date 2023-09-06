В Москве начался приём заявок на молодёжный форум «Наследие»

В Москве стартовал приём заявок на молодёжный форум «Наследие». Он продлится до 15 сентября. Организаторы приглашают начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

«Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодёжь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Форум будет состоять из конкурсной, образовательной и деловой частей, также запланирован городской фестиваль.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи.