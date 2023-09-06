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В Москве начался приём заявок на молодёжный форум «Наследие»

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В Москве стартовал приём заявок на молодёжный форум «Наследие». Он продлится до 15 сентября. Организаторы приглашают начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов.
В Москве начался приём заявок на молодёжный форум «Наследие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.

«Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодёжь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Форум будет состоять из конкурсной, образовательной и деловой частей, также запланирован городской фестиваль.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи.

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