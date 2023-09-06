В Москве начался приём заявок на молодёжный форум «Наследие»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.
«Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодёжь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Форум будет состоять из конкурсной, образовательной и деловой частей, также запланирован городской фестиваль.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи.