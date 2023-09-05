Дни культуры Республики Татарстан пройдут в Белоруссии 11—14 сентября
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Программа включает выставочные проекты, концерты мастеров искусств, а также круглый стол, посвящённый созданию условий для развития народных ремёсел.
Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и библиотеками Татарстана и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи.