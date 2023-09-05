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Дни культуры Республики Татарстан пройдут в Белоруссии 11—14 сентября

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Дни культуры Республики Татарстан будут проходить в Белоруссии с 11 по 14 сентября.
Дни культуры Республики Татарстан пройдут в Белоруссии 11—14 сентября
  • globallookpress.com
  • © Farit Gubaev/Russian Look

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Программа включает выставочные проекты, концерты мастеров искусств, а также круглый стол, посвящённый созданию условий для развития народных ремёсел.

Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и библиотеками Татарстана и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге создали оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодёжи.

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