Оренбургский драмтеатр откроет сезон премьерой спектакля «Служебный роман»
- Gettyimages.ru
- © aerogondo
Об этом сообщает RIA56.
Кроме того, 12 сентября в театре представят новый спектакль «Вечер» по пьесе Алексея Дударева.
В планах — постановки «Евгений Онегин» и «Укрощение строптивой».
Ранее испанский танцовщик и хореограф, театральный художник Начо Дуато накануне премьеры «Кармен» в Михайловском театре рассказал о замысле своей постановки, а также о том, чем русский театр отличается от европейского.