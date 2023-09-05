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Оренбургский драмтеатр откроет сезон премьерой спектакля «Служебный роман»

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Оренбургский драматический театр имени Горького откроет сезон 6 сентября премьерой спектакля «Служебный роман» по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова.
Оренбургский драмтеатр откроет сезон премьерой спектакля «Служебный роман»
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Об этом сообщает RIA56.

Кроме того, 12 сентября в театре представят новый спектакль «Вечер» по пьесе Алексея Дударева.

В планах — постановки «Евгений Онегин» и «Укрощение строптивой».

Ранее испанский танцовщик и хореограф, театральный художник Начо Дуато накануне премьеры «Кармен» в Михайловском театре рассказал о замысле своей постановки, а также о том, чем русский театр отличается от европейского.

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