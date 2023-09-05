Орнитолог посоветовал кормить птиц геркулесом

Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин рассказал, почему пернатых не стоит кормить хлебом.

«Купите геркулес. Это овёс, он практически безвреден, очень хороший корм для голубей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, геркулес гораздо полезнее хлеба, так как нередко хлеб отдают птицам, когда он уже заплесневел.

«Никого нельзя кормить испортившимися продуктами», — добавил Мишин.

Ранее энтомолог, биолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о пауках-осах в Московской области. По его словам, бояться этих насекомых не нужно.