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Орнитолог посоветовал кормить птиц геркулесом

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Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин рассказал, почему пернатых не стоит кормить хлебом.
Орнитолог посоветовал кормить птиц геркулесом
  • Gettyimages.ru
  • © taviphoto

«Купите геркулес. Это овёс, он практически безвреден, очень хороший корм для голубей», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, геркулес гораздо полезнее хлеба, так как нередко хлеб отдают птицам, когда он уже заплесневел.

«Никого нельзя кормить испортившимися продуктами», — добавил Мишин.

Ранее энтомолог, биолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о пауках-осах в Московской области. По его словам, бояться этих насекомых не нужно.

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