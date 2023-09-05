«Рыжий фестиваль» состоится 16 сентября в Ижевске

В парке Космонавтов в Ижевске 16 сентября состоится «Рыжий фестиваль».

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Программа включает концерты творческих коллективов, различные конкурсы и мастер-классы. На территории будут работать игровые площадки.

Завершится фестиваль выступлением группы «Планка» и огненным шоу.

Также стало известно, что в Тюмени 16 сентября пройдёт «Кросс нации», передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Запланировано семь дистанций. Участники будут стартовать на Центральной площади.

Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.