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«Рыжий фестиваль» состоится 16 сентября в Ижевске

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В парке Космонавтов в Ижевске 16 сентября состоится «Рыжий фестиваль».
«Рыжий фестиваль» состоится 16 сентября в Ижевске
  • Gettyimages.ru
  • © Ada Summer

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Программа включает концерты творческих коллективов, различные конкурсы и мастер-классы. На территории будут работать игровые площадки.

Завершится фестиваль выступлением группы «Планка» и огненным шоу.

Также стало известно, что в Тюмени 16 сентября пройдёт «Кросс нации», передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Запланировано семь дистанций. Участники будут стартовать на Центральной площади.

Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.

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