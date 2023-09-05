«Рыжий фестиваль» состоится 16 сентября в Ижевске
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Программа включает концерты творческих коллективов, различные конкурсы и мастер-классы. На территории будут работать игровые площадки.
Завершится фестиваль выступлением группы «Планка» и огненным шоу.
Также стало известно, что в Тюмени 16 сентября пройдёт «Кросс нации», передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Запланировано семь дистанций. Участники будут стартовать на Центральной площади.
Ранее сообщалось, что в Самаре литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 7—10 сентября.