Концерт ко Дню города состоится 10 сентября в зале «Зарядье»
Об этом сообщает НСН.
В частности, прозвучит «Рассвет на Москва-реке» — вступление к опере «Хованщина».
В программу также вошли «Ночь на Лысой горе», «Волшебное озеро», сюита из балета «Жар-птица». Кроме того, музыканты исполнят концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Солист — лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.
Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» 6 сентября состоится открытая лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».