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Концерт ко Дню города состоится 10 сентября в зале «Зарядье»

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Концерт, посвящённый Дню города, состоится 10 сентября в зале «Зарядье». Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнит сочинения русских композиторов.
Концерт ко Дню города состоится 10 сентября в зале «Зарядье»

Об этом сообщает НСН.

В частности, прозвучит «Рассвет на Москва-реке» — вступление к опере «Хованщина».

В программу также вошли «Ночь на Лысой горе», «Волшебное озеро», сюита из балета «Жар-птица». Кроме того, музыканты исполнят концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Солист — лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Зарядье» 6 сентября состоится открытая лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».

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