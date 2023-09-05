В России разработали самый длинный в стране горный маршрут «Большая Уральская тропа»

В России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработали самый протяжённый горный маршрут в стране под названием «Большая Уральская тропа». Его длина составляет 2500 км. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области, а также Пермский край.

Об этом информирует RIA56.

Протяжённость оренбургского отрезка маршрута составит почти 300 км. Межрегиональный вело-пешеходный трек пройдёт с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы.

Маршрут будет пролегать по степным долинам, вершинам хребтов, пересекая южноуральские реки с пойменными лесами.

В настоящее время проводится маркировка маршрута, уже промаркировано 83 км. Оставшаяся часть будет проработана в 2024 году.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что за восемь месяцев на полуострове отдохнули 3,79 млн туристов.