Узнать больше

В России разработали самый длинный в стране горный маршрут «Большая Уральская тропа»

Короткая ссылка
В России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработали самый протяжённый горный маршрут в стране под названием «Большая Уральская тропа». Его длина составляет 2500 км. Он пролегает по Уральскому горному хребту и объединяет Башкирию, Челябинскую, Свердловскую и Оренбургскую области, а также Пермский край.
В России разработали самый длинный в стране горный маршрут «Большая Уральская тропа»
  • Gettyimages.ru
  • © swissmediavision

Об этом информирует RIA56.

Протяжённость оренбургского отрезка маршрута составит почти 300 км. Межрегиональный вело-пешеходный трек пройдёт с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы.

Маршрут будет пролегать по степным долинам, вершинам хребтов, пересекая южноуральские реки с пойменными лесами.

В настоящее время проводится маркировка маршрута, уже промаркировано 83 км. Оставшаяся часть будет проработана в 2024 году.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что за восемь месяцев на полуострове отдохнули 3,79 млн туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить