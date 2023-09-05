В России разработали самый длинный в стране горный маршрут «Большая Уральская тропа»
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Об этом информирует RIA56.
Протяжённость оренбургского отрезка маршрута составит почти 300 км. Межрегиональный вело-пешеходный трек пройдёт с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы.
Маршрут будет пролегать по степным долинам, вершинам хребтов, пересекая южноуральские реки с пойменными лесами.
В настоящее время проводится маркировка маршрута, уже промаркировано 83 км. Оставшаяся часть будет проработана в 2024 году.
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